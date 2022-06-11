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YAŞAM
Eklenme tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 09:47

Tarlasında şans eseri buldu! Taşın incelenmesini istiyor

Çankırı'nın Çatalelma köyünde çiftçi 45 yaşındaki Ramazan Şener, buğday ekili tarlasında bulduğu taşın gök taşı (meteor) olduğunu iddia ederek, incelenme yapılmasını istedi.

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