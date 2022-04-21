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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 17:12

Tarlanın ortasında dev obruk oluştu

Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde, bir tarlada yarım dönümlük dev obruk oluştu.

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