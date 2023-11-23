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YAŞAM
Eklenme tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 11:22

Tarihi vesikalardan yola çıkılarak yeniden inşa edildi! Kavak İskele Camisi yeniden cemaatle buluşacak

İstanbul'da, iki defa yıkım yaşayan en eski camilerinden Kavak İskele Camisi, tarihi vesikalardan yola çıkılarak yeniden inşa edildi.

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