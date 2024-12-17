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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 14:45

Tarihi Galatasaray forması! Biri müzede diğeri ise fanatik bir taraftarda

Ordu'da yaşayan eczacı Fuat Türkmen (68), tarihi Galatasaray formasına gözü gibi baktığını belirterek, “Bu forma, 1956'da Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur ilk karşılaşmasında Galatasaray ile Romanya'nın Dinamo Bükreş takımları arasında oynanan maçta giyildi. Şu an sadece 2 tane var. Biri bende, diğeri ise Galatasaray'ın müzesinde” dedi.

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