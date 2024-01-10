Tarihe ışık tutan matbaa malzemeleri artık müzede

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Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Hürriyet gazetesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşların da bağışta bulunduğu 3 katlı müzenin matbaa katına, Yılmaz'ın babası Emin Şefik Yılmaz'ın adı verildi.