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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 17:38

Tarihe ışık tutan matbaa malzemeleri artık müzede

Trabzon'da, matbaa ve yayınevi işletmecisi Fethi Yılmaz, gelecek kuşaklara aktarılması için dedesi ve babasından kalan matbaa malzemelerini müzeye bağışladı.

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