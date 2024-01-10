Tarihe ışık tutan matbaa malzemeleri artık müzede

Fethi Yılmaz, aralarında 58 yıllık baskı makinesi, kavalet (matbaa dolabı), hurufat (matbaada kullanılan dökme harfler) ve taş baskı bulunan 105 parça malzemeyi, Ortahisar Belediyesince 10 Ocak 2022'de açılan Trabzon Basın Tarihi Müzesi'ne bağışladı.
Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve Hürriyet gazetesi gibi çeşitli kurum ve kuruluşların da bağışta bulunduğu 3 katlı müzenin matbaa katına, Yılmaz'ın babası Emin Şefik Yılmaz'ın adı verildi.