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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 13:27

Tarihe ışık tutacak buluş! 70 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Önen ve Mühendis Mehmet Tok, Bitlis ili ve Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce fosil araştırmalarına başladı.

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