Tarihe ışık tutacak buluş! 70 milyon yıllık olduğu tahmin ediliyor

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Bitlis'te tarihe ışık tutacak 70 milyon yıllık olduğu düşünülen deniz canlılarına ait fosiller bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda fosillerin tarihi Tetis denizinin varlığına dair ilk kalıntılar olabileceğini söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Cihan Önen, denizin geri çekildiği dönemde oluşan bölgede birçok kalıntı bıraktığını anlattı.

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İnceleme çalışmaları sırasında Önen ve Tok, doğada denizyıldızı, denizkestanesi, deniz kabuğu, salyangoz, balık, ağaç, kemik, diş gibi birçok fosile rastlarken Bitlis'te ise ilk defa milyonlarca yıl öncesine ait olduğu düşünülen Conus Mercati adlı deniz fosili bulundu.

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Yapılan incelemeler sonucunda fosillerin tarihi Tetis denizinin varlığına dair ilk kalıntılar olabileceğini söyleyen Önen, denizin geri çekildiği dönemde oluşan bölgede birçok kalıntı bıraktığını anlattı.

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Milyonlarca yıl önce denizin çekildiği yerlerde yıllarca bozulmadan oluşan deniz fosillerini bularak koleksiyon haline getiren Önen, bu fosillerin Bitlis ve Diyarbakır illerinde tarihe ışık tutacağını belirtti.

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Tarihi Tetis Denizi çalışmalarına meydan okuyan kanıtlara bir yenisini ekleyen Önen ve Tok, kesinliğini ortaya koymak için deniz fosil kalıntılarını yaş, tür ve cins tayini yapan Paleontologlara (fosilbilim) talep doğrultusunda göndereceklerini söyledi.

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Bitlis ve Diyarbakır illerinde doğada en çok deniz fosilleri ile karşılaştıklarını dile getiren Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, bulunan tarihi fosillerin Tetis denizi kalıntıları olduğu izlenimine vardıklarını belirtti.

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Yıllardır fosiller ile alakadar olduğunu belirten Önen, "Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Bitlis'te pek çok fosille doğada karşılaştık. En çok karşılaştığımız fosiller deniz fosillerdir. Çalışma arkadaşım Mehmet Tok tarafından Silvan doğasında pek çok fosil bulundu. Yaptığımız ön incelemede bu fosillerin denizyıldızı, denizkestanesi, deniz kabuğu, salyangoz, balık, ağaç, kemikler, ağaç, diş, Conus Mercati olduğunu gördük. Tabi daha net ve detaylı bilgi konunun uzmanı fosil bilimcilerin incelemesiyle ortaya konulacaktır. Bu fosillerin çoğu deniz fosilleridir" dedi.

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