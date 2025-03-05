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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mart 2025 Çarşamba 14:30 |

Tarifi bir sır gibi saklanıyor! Sadece Ramazan'da yapılıyor

Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Helvacıoğlu tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı, bugün torunu Mehmet Çolakgil tarafından yapılmaya devam ediyor.

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