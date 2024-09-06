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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2024 Cuma 15:34

Tanesi 30 bin dolar! Kendi işini bırakıp baba mesleğine başladı

Mardin'de elektrik ustasıyken 2012 yılında motosiklet kazası geçiren İbrahim Çamurdaş, baba mesleği olan tespih üretimine başladı. Zamanla işinde ustalaşan Çamurdaş, açtığı atölyede değerli taşlardan ürettiği kehribar tespihleri Kuveyt ve Dubai başta olmak üzere Orta Doğu ülkelerine ihraç ediyor.