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YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 17:15

Tamiratına toplamda 20 bin Euro harcadı! Türkiye'de sadece 4 tane var

Eskişehir'de yaşayan antika meraklısı, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu ve Türkiye'de 4 adet olan 1950 model aracı hurda halden yollara tekrar döndürürken, trafikte bütün bakışları üzerine topluyor.

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