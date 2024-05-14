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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 15:52

Tam 10 milyon yıllık! Kayseri'de keşfedildi

Kayseri'de Kocasinan ilçe sınırları içerisinde bulunan bir bölgede araştırmacılar ve uzmanlar tarafından yaklaşık 10 milyon yıllık ağaç fosilleri bulundu. ÇEKÜL Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, Kocasinan ilçesindeki bir bölgede yaklaşık 10 milyon yıllık ağaç fosillerinin bulunduğunu açıkladı. Prof. Dr. Özsoy, 'Türkiye'de neredeyse bu kadar güzel korunmuş başka bir bölge yok' dedi.

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