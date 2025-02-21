Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı

<p>Kentte kar yağışı etkisini sürdürürken, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda vatandaşlar çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.</p><br><p>Şehrin birçok yerinde farklı güzellikler ortaya çıkarken, Taksim Cumhuriyet Anıtı etrafında toplanan turistler hatıra fotoğrafı çekti.</p><br><p>Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları ile vatandaşlar da kar topu oynadı.</p><br><p>Polis ile vatandaşların dakikalarca birbirlerine kar topu atarak eğlendiği anlarda güzel görüntüler ortaya çıktı.</p><br>