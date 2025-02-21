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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 09:07 |

Taksim'de polis ile vatandaşlar kar topu oynadı

İstanbul Taksim'de görevli polis memurları ile vatandaşlar kar topu oynadı.

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