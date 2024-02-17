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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 16:33

Taksi durağında şoföre silahlı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Maltepe'de taksi şoförü ile taksi durağının sahibinin kardeşi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taksi durağının sahibinin kardeşi, taksi şoförünü silahla bacağından vurdu.

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