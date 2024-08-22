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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 10:22

Susuz yetişen meyve! Kalitesi ve aromasıyla ünlü üzümün hasadına başlandı

İklim özellikleri nedeniyle Denizli'nin üzüm üretim merkezlerinden biri olan Bekilli'de, susuz tarımla yetişen, kalitesi ve aromasıyla ünlü üzümün hasadına başlandı.