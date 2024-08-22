Susuz yetişen meyve! Kalitesi ve aromasıyla ünlü üzümün hasadına başlandı

Üreticilerle sohbet ederek onlara bereketli bir hasat sezonu dileyen, Bekilli ilçesinde susuz ortamda yetişen üzümün özellikleri ve tadına vurgu yaparak; "Bugün Denizli İlinin Bekilli ilçesindeyiz. Burada üzüm hasadı ile ilgili bir etkinliğe katıldık. Üreticilerimizle birlikte hasat yapıyoruz. Üzüm ve bağcılık konusunda ilimiz Türkiye' de 4. sırada bulunmakta. Hem sofralık hem sanayilik, hem de kurutmalık üzüm konusunda, ülkemiz de önemli bir yer almaktadır.

Bu bölgede tarımsal faaliyetler olarak üzüm, lavanta ve kekik gibi ürünlerin yetiştirilmesiyle çeşitlenmektedir. Tarım, yerel ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır. Bekilli üzümünün özellikleri arasında su görmeden yetişmesi ve buna bağlı olarak şeker oranının artırması bulunmaktadır. Bu, üzümün kalitesini etkileyen önemli bir faktördür. Üreticilerimizin bugün çalışmalarına ortak olduk, omuz verdik ve onlarla beraber hasadımıza katıldık. İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.