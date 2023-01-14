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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 14:56

Susuz Şelalesi buzla kaplandı

Türkiye'de kışın en çetin geçtiği illerden Kars'ta 75 metre yükseklikten dökülen Susuz Şelalesi'nin büyük kısmı buzla kaplandı.

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