'Süper Mavi Dolunay' görenleri mest etti

İstanbul'da "Süper Mavi Dolunay" olarak isimlendirilen dolunay, Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi.
Amerikan Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA), Süper Ay'ın oluşmasının sebebini, ayın dünya etrafındaki yörüngesinin tam bir yuvarlak olmaması olarak açıklıyor.
Ay, yerberi konumunda dünyadan 363 bin 300 kilometre uzaklıkta yer alırken bu durum yeröte konumunda 405 bin 500 kilometredir.
Ayın dünyaya olan uzaklığı genellikle 382 bin 900 kilometre civarıdır ve yıl içerisinde değişkenlik gösterir.
Ankara'da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren "Süper Ay", tarihi Ankara Kalesi ile güzel görüntü oluşturdu.