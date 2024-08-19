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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 22:16

'Süper Mavi Dolunay' görenleri mest etti

'Süper Mavi Dolunay' görenleri mest etti. İstanbul ve Ankara'da çekilen fotoğraf kareleri sosyal medyada kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.