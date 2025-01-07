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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2025 Salı 15:36 |

Sultangazi'de korkunç olay! Cesedi bagajda taşıdı, polise yakalandı

Eyüpsultan'da boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Çelik'i öldürdükten sonra otomobilin bagajında taşıdığı sırada Sultangazi'de yakalanan cani koca polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Eşinin kendisini 'Boşanma dilekçesi verdim' diyerek Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne çağırdığını, çıkışta otogara bırakırken aralarında yaşanan tartışma sırasında kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan Engin Çelik ve Ayşe Çelik'in adliyeden çıktığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

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