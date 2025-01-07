Sultangazi'de korkunç olay! Cesedi bagajda taşıdı, polise yakalandı

İfadesinde adliye çıkışında eşinin otogara gitmek istediğini anlatan Engin Çelik, "Ben seni bırakırım" diyerek otomobiline davet ettiği öğrenildi.





Otogar yolunda Çelik'in eşini boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı ancak sonuç almaması üzerine ikili arasındaki tartışmanın büyüdüğü belirlendi.





Şüpheli Engin Çelik ifadesinde son olarak eşinin "Ben senden ayrılacağım. Benim sevgilim var" dediğini iddia ettiği, bu söz üzerine kendisini kaybederek cinayeti işlediğini anlattığı öğrenildi.