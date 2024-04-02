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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Nisan 2024 Salı 10:06

Sultangazi'de film sahnesi gibi çatışma! Bir kişi ağır yaralandı

Sultangazi'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 32 yaşındaki İnan Sağlam ağır yaralandı. Sinema sahnelerini aratmayan çatışma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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