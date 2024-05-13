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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:39

Sular çekilince ortaya çıktı! Vatandaşları şaşırttı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle suyun çekilmesi sonucu Van Gölü sahili adeta mikrobiyalit tarlasına döndü. Baharda gerçekleşen yağışlara rağmen Van Gölü'nde suyun yükselmesi istenen seviyede gerçekleşmedi. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle ortaya çıkan mikrobiyalitler dikkat çekti.

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