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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 10:32

Sular çekilince ortaya çıktı! Vatandaşlar görmek için kilometrelerce yol yürüyor

Gümüşhane'de enerji üretimi için kurulan Torul Barajı'nda sularının çekilmesiyle birlikte tarihi eser tekrar gün yüzüne çıktı. Vatandaşlar, bu eşsiz manzarayı görmek için her gün kilometrelerce yürüyor.

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