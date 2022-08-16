Sular çekilince ortaya çıktı! Bölge sit alanı ilan edilebilir

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"Bu değerler bizim"





Bölgede yüzerken bu tarihi mezarı gördüklerini dile getiren Eğitimci-Yazar Murat Ural, Eğirdir Gölü'ndeki hızlı su çekilmesinin ciddiyetine dikkat çekti. 30 yıldır bölgede yüzdüğünü dile getiren Ural, "Bu bakir bölgede böyle bir tarihi eseri bulduğum için çok mutluyum, bir yandan da üzgünüm çünkü gölün su seviyesi bu kadar düşmeseydi bu eser de su yüzüne çıkmayacaktı. Bu toprakların hem altındaki hem de üstündeki değerler bizim. Ama alttaki değerlerimizi keşfetmek için üstteki değerlerimizi kaybetmeyi beklememeliyiz. Eğirdir Gölü, Türkiye'nin eşsiz bir hazinesidir ona tüm milletçe sahip çıkmalıyız" dedi.