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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 17:05

Sular çekilince ortaya çıktı! Bölge sit alanı ilan edilebilir

Binlerce yıllık tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Isparta Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde düşme yaşanınca tarihi mezar taşı ortaya çıktı. Uzmanların incelemesinin ardından bölgenin sit alanı ilan edilebileceği öğrenildi.

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