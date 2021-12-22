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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 13:49

Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu

Edirne'de, 6 yaşındayken su korkusunu yenmek için yüzmeye başlayan Beyza Işık, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında 200 metre kelebek kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Işık, milli formayı giymeyi hayal ediyor.

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