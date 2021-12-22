Su korkusunu yenmek için başladı, Türkiye şampiyonu oldu

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Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) Spor Kulübü sporcusu Beyza Işık'ı (12) ailesi, 6 yıl önce su korkusunu yenmesi için kursa yazdırdı.

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Yaz tatillerinde tek başına suya giremeyen Işık'ın yeteneği ise korkusunu yenmek için gittiği kursta fark edildi. Eğitmenleri aracılığıyla yüzmede kendini geliştiren Işık, yurt içinde katıldığı yarışmalarda dereceler aldı.

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Işık son olarak Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Edirne'de gerçekleştirilen Ulusal Gelişim Projesi Ligi final müsabakalarında 200 metre kelebek kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

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"AMACIM KORKUMU YENMEKTİ"

Yüzmenin kendisi için önemine dikkat çeken Işık, "Yüzmeye, su korkumu yenmek amacıyla başladım. Yaz tatiline gittiğimizde denize ve havuza yalnız girebilmek istiyordum. Hiçbir hedefim yoktu, sadece öğrenip kendi başıma yüzebilmek istiyordum. Fakat ilk başta çok korkmama rağmen suyu ve yüzmeyi çok sevdim. Şu anda da yüzmeyi öğrendiğim ve bu seviyeye geldiğim için çok mutluyum" dedi.

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Edirne'de yüzme sporundaki başarılarını anlatan Işık şöyle devam etti: "Birçok madalyalı yarışa katıldım. Bunların çoğunda altın madalya aldım. Kasım ayında İstanbul'da bir bölge şampiyonası vardı. Orada derecemi yapıp Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandım. Edirne'de 3 gün boyunca Türkiye Şampiyonası yapıldı. Orada 200 metre kelebek yüzmede 2 dakika 31 saniye ile Türkiye birincisi oldum, çok mutluyum."

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Hedefini de paylaşan Işık, "Nisan'da Mersin'de milli takım seçmeleri var. Oradaki seçmelerde milli takıma girip Edirne'ye dönmeyi hedefliyorum. Yurt dışında ülkemi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum" dedi.

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EYEM Spor Kulübü Antrenörü Onur Kaplan da sporcuların emeğine dikkat çekerek, "Bu sürece gelirken büyük bir özveri gösteriyoruz çocuklarla. Sabah 5'te gelip 7'de antrenmandan çıkıyorlar. Okula gidiyorlar, okuldan sonra tekrar 5'te antrenmana geliyorlar, 7'de sudan çıkıyorlar. Yüzme yorucu bir spor, çocuklarımız buraya isteyerek geliyorlar" dedi.

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Sudan korkan çocuklara su sporunu sevdirmek için çeşitli formatta dersler yaptıklarını belirten Kaplan, "Genel olarak havuza geldiklerinde su korkuları oluyor. Biz onlara oyun formatında dersler yaparak öğretiyoruz yüzmeyi. Bu sürece bir anda gelinmiyor. 10 yıllık bir sürecin meyveleri oluyor" diye konuştu.

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