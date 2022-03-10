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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 10:56

Su borularından düzenek kurdu! Oğlu için bakın ne yaptı

Antalya'da inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı (48), 6 aylıkken dünyaya gelen ve doktorların 'mucize bebek' dediği serebral palsi hastası Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlıktan alamayınca plastik su borularından kurduğu düzenekle oğluna yürümeyi öğretiyor.

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