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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Mart 2025 Cumartesi 10:21 |

Sosyal medyayı salladı! Erzurum Valiliği'nden Doğu Ekspresi paylaşımı

Erzurum Valiliği'nce yapılan Doğu Ekspresi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Doğu Ekspresinin masalsı yolculuğundan görüntülerin yer aldığı paylaşımda Erzurum'un tarihi ve doğal güzelliklerine de yer veriliyor.

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