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YAŞAM
Eklenme tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 17:27

Sondaj kuyusundan çıkan 'siyah sıvı' incelemeye alındı! Manisa'da bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir zeytin bahçesini sulamak için açılan sondaj kuyusundan çıkan siyah renkli sıvıyla ilgili incelemeler devam ediyor.

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