  • $18,1105
  • 18,2235
  • 1018.99
  • 3021.43

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:12

Son anları kameraya yakalandı! Ölmeden saniyeler önce çekilen fotoğraflar ve hikayeleri

Ölmeden saniyeler önce çekilen son fotoğraflar ve o fotoğrafların arkasındaki duygulandıran hikayeleri...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.