Son anları kameraya yakalandı! Ölmeden saniyeler önce çekilen fotoğraflar ve hikayeleri

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1990 yılında sadece 14 yaşında Teksaslı bir kızdı Regina Kay Walters. Robert Ben Rhoades adlı seri katil, onunla bir oyuncak bebek gibi oynadı. Saçını zorla kesti ve kadın kıyafetleri giydirdi. Daha sonra Walters'ı ahıra götüren işkenceci katil, bu kareyi çektikten hemen sonra öldürdü. Olaydan iki yıl sonra yakalanan Rhoades, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve hâla hapiste. Fotoğraftaki dehşet ise insanın uzun süre hafızasından çıkmayacak kadar ürkütücü...



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Amerikalı Gabriel Watson, balayı için gittiği Avustralya'da Townsville açıklarındaki dalış sırasında 11 günlük eşini suyun altında boğulmaya terketti.Çekilen fotoğrafta suyun dibinde hareketsiz bir şekilde yatan Tina Watson'ı kurtarmak amacıyla dalgıç ekibi liderinin ona doğru hızlıca yüzdüğü ve de Gabe'in bu sırada hiç birşey yapmadığı görülüyor.

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Japon turist Ayano Tokumasu (kırmızı kıyafetli) Niagara Şelalesine düşerek öldü.

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Anne Faber bu selfie'yi erkek arkadaşına gönderdikten dakikalar sonra kaçırıldı ve öldürüldü.

Anne, tek başına bisiklete bindiği sırada yağmura yakalandı. O sırada çektiği selfie'yi erkek arkadaşına gönderen Anne'den bir daha haber alınamadı. 2 hafta sonra cansız bedeni ormanda bulundu.

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İrlanda'da normal bir gün Biraz sonra başlarına gelecek felaketten habersiz, baba-oğul kırmızı bir arabanın yanında fotoğraf çektiriyorlardı. 1998 yılıydı ve İrlanda'da 30 yıl süren etnik milliyetçilik çatışmasının baş aktörü IRA'nın bu arabaya bomba yüklediğinden o an kimsenin haberi yoktu. Fakat daha sonra kamuoyu 29 kişinin ölümüne, 200 kişinin de yaralanmasına sebep olan bu patlamayla ilgili, en yüksek ölüm oranına sahip terör olayı olmasını yıllarca tartıştı. Fotoğrafın çekildiği makine, bomba enkazından bulunduktan sonra basınla paylaşıldı.

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8 Haziran 2014'te, 24 mühendislik bölümü öğrencisi üniversite gezisine çıkmıştı. Öğrenciler, Hindistan'daki Beas Nehri'nin yanında fotoğraf çekmek için otobüsten inmiş, selfie çekerek eğleniyorlardı. Barajdan aniden boşaltılan su ve taşan nehirden gelen büyük dalgaların altında kalarak hepsi hayatını kaybetti. Bu trajedi dünya basınında çok büyük yankı buldu.

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Ölüm geliyor!

Ki-Suk Han, 58 yaşında bir eş ve babaydı. 2012'de metro istasyonunda evsiz Naeem Davis ile kavga etti. Han, ne yaptıysa evsizi sakinleştirmeyi başaramadı ve Davis adamı raylara itti. Han, feci şekilde can verdi. Bu fotoğraf hem ailesi hem de tüm insanlık için trajik bir olay olarak tarihe geçti. Fotoğrafçının, adamı kurtarmak yerine neden bu kareyi çektiği ise medyada günlerce tartışıldı.

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Alexander'in duştaki ölümü

Travis Alexander (30), eski kız arkadaşı Jodi Arias tarafından vahşice öldürülmeden önce duş alıyordu. Arias, bu fotoğrafı çektikten hemen sonra Travis'i 27 kez bıçakladı, boğazını kesti ve bu da yetmemiş gibi en son silahla kafasından vurarak öldürdü. Travis'ten geriye kalan ise gözlerindeki soru işaretini ve dehşeti gösteren bu fotoğraf kaldı.

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Lennon'un son fotoğrafı kendi katiliyle:

8 Aralık 1980'de Mark David Chapman, John Lennon'ı New York'taki evinin girişinde silahla vurarak öldürdü. Lennon'u ününden dolayı öldürdüğünü söyleyen Chapman, ömür boyu hapse mâhkum edildi. Chapman, cinayeti işlediği gün ünlü şarkıcının bir hayranı olarak yanına gidip 'Double Fantasy' albümünü imzalatmıştı. Bu fotoğraf da Lennon'ın son fotoğrafı oldu. Kim son fotoğrafının kendi katiliyle olmasını ister ki?

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John ve Jackie Knill

Tarih 26 Aralık 2004'ü gösterdiğinde Tayland için bir felaket günüydü. 8.6 büyüklüğündeki depremden hemen sonra büyük bir tsunami oluştu. Kanadalı çift John ve Jackie Knill'in cesetleri tam 17 gün sonra Tayland'da bir sahile vurdu. Onların cesetlerinin bulunmasından haftalar sonra bir adam, yakınlarda bulduğu bir fotoğraf makinesini kurcalamaya başladı.

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11 Eylül'ü çekmek isteyen muhabir

Foto muhabir Bill Biggart, 11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan ilk saldırıdan sonra fotoğraf çekmek için olay yerine koştu. Maalesef ikinci kulenin yıkılacağını bilmiyordu. O birinci kuledeki felaketi çekerken, ikinci kule de yıkıldı ve Biggart'ın cesedine ve kamerasına 4 gün sonra ulaşıldı. İçinde 150 fotoğraf vardı. Kameranın kaydettiği en son fotoğrafta, saat 10.28'i gösteriyordu. İkinci kule ise tam 10.30'ta yıkılmıştı.

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Lady Diana'nın trajik ölümü

Sadece saçları görünüyor olsa da fotoğraftaki kişinin kim olduğunu dünya biliyor. 1997'de sevgilisi Dodi Al Fayed ile Paris'teki Ritz otelinden çıkan Lady Diana, etrafını saran muhabirlerden kaçmak isterken, şoför arabanın kontrolünü kaybedip takla attı. Şoför ve Fayed olay yerinde öldü. Lady Diana ise hastaneye kaldırıldıktan bir gün sonra hayatını kaybetti. Bu kare Diana'nın son fotoğrafı olmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi ölümünün de sebebiydi. Kazadan sonra paparazilerin fotoğraf çekmeye devam ettiğini gören ağır yaralı Lady Diana'nın "Aman Tanrım, beni rahat bırakın" dediği iddia ediliyor.

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1979 doğumlu Akademi Ödüllü Avustralyalı Heath Ledger kariyerinin zirvesindeyken ve en iyi performansını sergilediği "Batman: Kara Şövalye" filminin gösterime girmesini beklerken reçeteli ilaçları yanlış kullanması yüzünden hayatını kaybetti.

Fotoğrafta Ledger, yine ölümünden sonra gösterime giren "The Imaginarium of Doctor Parnassus" filminin çekimleri sırasında görülüyor

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Freddie Mercury, 1991 yılında AIDS'ten ölmeden önce çekilen son fotoğrafında biraz bitkin, hayli zayıflamış ama aynı Freddie.

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ABD'nin 35. başkanı olan Kennedy, 22 Kasım 1963'te Dallas'ta öldürüldü. Suikastten kısa süre sonra tutuklanan Lee Harvey Oswald suikasti gerçekleştirmekle suçlandı. Ancak tutuklanmasından iki gün sonra, daha mahkemeye çıkarılamadan Jack Ruby tarafından vurularak öldürüldü. FBI ile Kennedy Suikasti'ni araştıran Warren Komisyonu resmi olarak Oswald'ın suikasti tek başına işlediği sonucuna vardı.

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Kim Jong-il 17 Aralık 2011 günü bir tren seyahatinde hayatını kaybetti. Ancak Pyongyang yönetimi açıklamayı iki gün sonra yaparken, ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde "Sevgili Lider" olarak anılan Kim Jong-il, CNN tarafından dünyanın en gizemli lideri olarak nitelendirilmiştir

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5 Ağustos 1962 tarihinde çekilen bu fotoğraf, Monroe'nun Frank Sinatra ve caz piyanisti Buddy Greco ile geçirdiği son hafta sonundan.

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Bu fotoğraf 1910 yılının Nisan ayında çekilmiştir. 21 nisan 1910'da ölmüştür. Mark Twein, Amerikalı mizahçı, satirist, roman yazarı, yazar ve öğretmen. Tom Sawyer'ın Maceraları adlı ünlü çocuk romanının yazarıdır. Bir diğer ünlü eseri olan Huckleberry Finn'in Maceraları romanı kimi edebiyatçılar tarafından Amerikan edebiyatının ilk büyük eseri olarak değerlendirilir. Eserlerinde gülmenin güzelliğini, esaretin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çabalamış ve "iki kulaç derinlik" anlamında bir denizcilik terimi olan Mark Twain imzası ile 30 kitap yayımlamıştı.

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26 Ağustos 2011 tarihinde Steve Jobs, California'daki evinin önünde bir arkadaşıyla birlikte. Arkadaşı, Steve Jobs'a arabaya gidebilmesi için yardım ediyor.

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James Dean'in "Küçük Piç" lakaplı yeni Porsche Spyder'ı ile çekilmiş son fotoğrafı.

James Dean, bu otomobille bir yarışa hazırlanıyordu ve araçla sadece dokuz gün geçirebildi. Sonrasında bir trafik kazasında hayatını kaybetti.

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15 Mayıs 1923 gününden sonra Lenin'in bu son fotoğrafı çekildi ve Lenin bu fotoğrafın ardından konuşma yetisini tamamen yitirdi.

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Pakistan'ın 11. Başbakanı seçilen 54 yaşındaki Benazir Butto, seçimden hemen sonra uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmeden az önce.

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Discovery Channel'in fenomen ismi, her türlü hayvanatın dostu, dünyanın en tanınan Timsah Avcısı Steve Irwin, 2006 yılında ölümünden iki gün önce deniz biyoloğu Chris Jonesile poz veriyor. Irwin bu dalışta bir Stingray'in, Türkçe tabiriyle irina'nın, iğnesi ile göğsüne saldırması sonucu kalbinden yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir.

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130'un üzerinde plağı, her biri dillere destan olmuş yüzlerce şarkısı bulunan bir reggae efsanesi Bob Marley kemoterapi öncesi annesi Cedella Marley-Booker ile birlikte.

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16 Ağustos 1977 Öldüğü gün çekilen bu fotoğrafta Kral Elvis, sevgilisi Ginger Alden ile dişçideki muayenesinden çıkmışken görülüyor. Elvis bu fotoğraf çekildiği sırada sağlık problemleriyle boğuşmasına rağmen yeni bir konser turuna hazırlanıyordu ve turun ilk konseri için o akşam uçağa binecekti.

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Mahatma Gandhi bir dua toplantısındayken suikastçı Nathuram Godse, Beretta marka tabancı ile Mahatma Gandhi'ye üç el ateş etti ve ortaya bu fotoğraf çıktı.

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Nazi işgali altındaki Amsterdam'da ailesi ile birlikte iki yıl boyunca bir ofisin tavan arasında saklanan ve bu esnada bir günlük tutan Anne Frank, 16. yaşını göremeden götürüldüğü Bergen-Belsen toplama kampında hayatını kaybetti. Savaşın bitiminden sonra hayatta kalan babası kızının günlüklerini okudu ve onları kitap olarak yayımlattı. Günlük 60 dile çevrilmiş ve birçok ülkede en çok satanlar listesine girmiştir. Bu Anne Frank'ın son fotoğrafı.

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Siyasetçinin intiharı ABD'de Cumhuriyetçi parti üyesi olan Robert Budd Dwyer, Pensilvanya'da mali işler sorumlusuydu. Rüşvet almakla suçlanan Dwyer, görevinden istifa ettiğini duyurmak için bir basın toplantısı yaptı. Konuşmasının sonunda, "Bu eğer sizi rahatsız edecekse dışarı çıkın" diyerek silahını çıkardı ve kimsenin onu durdurmasına izin vermeden tetiği çekerek intihar etti. 55 yıl hapis ve 300 dolar para cezasına çarptırılan Dwyer aslında suçsuzdu. Ancak bu, intiharından yıllar sonra anlaşıldı.

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Robert F. Kennedy Kennedy bu son fotoğrafında suikastın ardından hastaneye götürülüyor.

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22 Ağustos 1969'da çekilen bu fotoğraf, Beatles grup üyelerinin bir arada göründüğü son fotoğraftır.

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29 yaşındaki İspanyol matador Victor Barrio, canlı yayında Lorenzo isimli boğayla boğuşurken öldürüldü.

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St. Helens Yanardağı'nın patlamasını rapor eden ilk kişi olan David Johnson 31 yaşındaydı. Patlamanın büyüklüğünü rapor ettikten çok kısa bir süre sonra, yanardağdan yaklaşık 10 km uzaklıkta olmasına rağmen öldü.

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Kanserden ölmeden önce hayatının son gününü yaşayan bir adam.

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Burning Man Festivali'nde, yakılan ahşap kuklanın ortasına atlayan adam.

Aaron Joel Mitchell isimli adam kendini yanan dev ahşap kuklanın ortasına attı. Bunu neden yaptığıysa hala bilinmiyor. Toksikoloji raporuna göre kanında herhangi bir alkol ya da uyuşturucuya rastlanmadı.

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Jolee Callan'ın, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülmeden önceki son fotoğrafı.

18 yaşındaki Jolee Callan, eski erkek arkadaşıyla birlikte Alabama dağlarına yürüyüşe gitmişti. Instagram'da bu fotoğraf dâhil birçok fotoğraf paylaştıktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından vurularak öldürüldü ve bedeni uçurumdan aşağı atıldı. Olaydan sonra polise teslim olan katil, bunun bir cinayet olmadığını, beraber intihar etme planı yaptıklarını ancak kendisinin cesaret edemediğini söyledi. 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Phoenix'te çarpışan iki helikopterin, çarpıştıktan hemen sonraki fotoğrafı.

2007 yılında yaşanan bu kaza, 4 insanın ölümüyle sonuçlandı.

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Bu fotoğraf çekildikten dakikalar sonra, Vietnamlı kadın ve çocukları Amerikalı askerler tarafından öldürüldü.

Vietnam Savaşı esnasında, Güney Vietnam'ın My Lai köyünde 504'e yakın Vietnamlı sivil, Amerikalı askerler tarafından katledildi. Katliam yapan askerler; kadın, çocuk ve bütün hayvanları vurdular. Ve bütün bu katliamdan sadece bir asker yargılandı.

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Facebook hesaplarında yayınladıkları bu fotoğraftan saatler sonra arkadaşını kemerle boğarak öldürdü.

İki kız arkadaş Facebook hesaplarında bu fotoğrafı yayınladılar. Aynı günün gecesinde ise soldaki kız, sağdaki kızı üzerinde de gözüken kemerle boğarak öldürdü. Cheyenne Antoine, arkadaşı Brittney Gargol'un nasıl boğulduğuna dair hiçbir şey hatırlamadığını belirtti. Ancak Gargol'un cansız bedeninin yanında Antoine'nin kemeri bulundu. Antoine kasıtsız adam öldürme suçuyla yargılandı ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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8 yaşındaki Cherish Perrywinkle'ın katili ile alışveriş merkezinden çıkarkenki son görüntüsü.

Cherish Perrywinkle, annesi ve kız kardeşleriyle birlikte alışveriş merkezinde geziyordu. Paraları olmadığı için kızlarının gösterdikleri kıyafetleri alamayacaklarını söyleyen annenin yanına Donald James Smith isimli bir adam yaklaştı. Elinde hediye çeki olduğunu söyleyen adam, anne ve kız kardeşlere yemek ısmarladıktan sonra Cherish'i alarak oradan uzaklaştı. Kısa bir süre sonra Cherish'in cansız bedenine ulaşıldı. Katil, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Kris Kremers ve Lisanne Froon, bu fotoğrafı çekildikleri Panama yürüyüşlerinden bir daha dönemediler.

Hollandalı turistler Panama ziyaretleri esnasında ormanda bir yürüyüşe çıkmak istediler. Tur rehberi eşliğinde gitmeleri gerekirken bazı nedenlerden ötürü tek başlarına çıkmaya karar verdiler ve o yürüyüşten bir daha geri dönemediler. İçerisinde kıyafetleri, pasaportları, cep telefonları ve kameraları olan sırt çantaları, kaybolmalarından 7 hafta sonra bulundu. Çantadan çıkan kamerada, gece karanlığında çekilmiş 90'a yakın rahatsız edici fotoğraf bulundu. Fotoğrafların çoğu siyahtı ama kızların eşyalarının bir kayanın üstüne yayılmış olduğu, bir ağaçta asılı garip kumaş parçasının olduğu ve kızlardan birinin kafasının arkasında kan olduğu görülen fotoğraflarda yer alıyordu.

Telefonlarının şarjları bitmeden önce acil servisi aramaya çalıştıkları ortaya çıktı. Kemiklerinden bazıları ormanda bulunurken, kızlara ne olduğu ya da nasıl öldüklerine dair kesin bir kanıt bulunamadı.

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1970'lerde, uçağa kaçak binen çocuğun tekerleklerden düşüşü.

14 yaşındaki Avusturalyalı Keith Sapsforth, Japonya'ya giden bir uçağa kaçak bindi. Kısa bir süre sonra tekerleklere daha fazla tutunamadı ve düştü.

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Arkadaki arkadaşlarının boğulduğunu fark etmediler.

Sınıf gezileri sırasında selfie çekilen gençler, arkada boğulmakta olan arkadaşlarını fark etmediler.

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Bu fotoğraf bir tırmanıcının telefonundaki son fotoğraftı.

Yosemite Ulusal Parkı'nda tırmanışı sırasında kaybolan adamın cansız bedeni bir ay sonra bulundu. Uçurumun kenarından düşmüş olabileceği düşünülüyor...

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Gabriella Hernandez kendini asmadan önce bu fotoğrafı Facebook hesabında paylaştı.

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Robert Overstacker, Niagara Şelalelerinden paraşütle atmaya çalıştı ancak paraşütü açılmadı. Bu fotoğraf çekildikten bir saat sonra hastanede öldü.

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Tayvan'da bir Asya uçağının kazası sonucu 58 yolcudan 42'si öldü.

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1961'de Boeing 707'nin düşüşü ile ABD ulusal paten ekibiniyle beraber toplamda 73 kişi hayatını kaybetti.

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Japon havayoluna ait bir uçak düşmeden 32 dakika önce. Bu uçak kazasında 509 kişi hayatını kaybetmişti.

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Polis memuru Stephen Green, bıçaklanıp öldürülmeden az önce...

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Stephen Hilder ölmeden önce böyle görüntülenmişti.

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Amerikan ordusu, 22 yaşında hayatını kaybeden bir ordu görevlisinin çektiği son fotoğraf karesi... 2013 yılında göreve başlayan Hilda Clayton, aynı yılın Temmuz ayında Afganistan'ın Qaraghahi bölgesinde ABD'li eğitmenlerin Afgan askerlere verdiği havan atışı eğitimini fotoğraflamak için deklanşöre bastı.

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Bu kare, eğittiği Afgan bir meslektaşıyla görev yapan Clayton'ın çektiği son fotoğraf oldu. Havan mermisinin patlaması sonrası genç fotoğrafçıyla birlikte 5 kişi hayatını kaybetti.

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Japonya'daki Ontake Yanardağı'nın patlaması sonucu hayatını kaybeden dağcılardan biri olan 59 yaşındaki Izumi Noguchi'nin fotoğraf makinası bulundu.

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Talihsiz dağcının ölmeden kısa süre önce hızla üzerine gelen toz ve gaz bulutlarını fotoğrafladığı görüldü.

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Japon basını bu çarpıcı fotoğrafların yayınlanmasını Noguchi'nin eşi Hiromi'nin istediğini, "Bu fotoğrafların kocasının anısını yaşatacağını" söylediğini yazdı

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Noguchi'nin de bulunduğu faciada bedenleri bulunan 47 dağcının bir çoğunun, 'patlama ile üzerilerine savrulan kayalar nedeniyle' can verdiklerinin anlaşıldığını açıkladılar.

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Vahşi doğa fotoğrafçısı çadırında iken aniden bir bozayının saldırısına uğradı. Bu fotoğrafın onun çektiği son fotoğraf olduğu iddia edildiJapon fotoğrafçı Michio Hoshino 1996 yılında Rusya'nın Kamchatka kentinde vahşi doğayı fotoğrafladıktan sonra çadırına çekilmiş ardından bir bozayının saldırısına uğramıştı. Daha sonra bu fotoğrafın onun çektiği son kare olduğu iddia edildi.

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Fakat ünlü fotoğrafçının yayınlanan biyografisinde böyle bir fotoğraftan bahsedilmiyor. Biyografide Hoshino'nun ayı tarafından ormana götürüldüğü fakat tüm aramalara rağmen bulunamadığı belirtiliyor. Bu nedenle bu fotoğrafın tamamen fotomontaj olduğu da iddia ediliyor.