ŞOK 6-12 Eylül 2023 aktüel kataloğu: ŞOK'ta bu çarşamba neler indirimli?

ŞOK'ta bu çarşamba beslenme çantalarına koyulabilecek atıştırmalık ürünler indirimli fiyatlarla satılıyor. Bu kapsamda çilekli/kakaolu/muzlu süt 6,25 TL, ballı süt 6,75 TL, Dido kara 9,95 TL, Çizi çıtır 16,90 TL, Dankek Pöti kek 3,25 TL'den raflardaki yerini alacak.

Haftanın indirimleri kapsamında çantalı toka seti 39,50 TL'den, ponponlu taç-toka seti 19,90 TL'den, vücut parfümü 42,90 TL'den, 6'lı selpak cep mendil 13,50 TL'den, Fairy hepsi bir arada bulaşık makinesi kapsülü 368 TL'den, Cif Sprey 36,90 TL'den satılıyor.

Çarşamba fırsatları kapsamında ev dekorasyon/dönüşüm ürünleri de raflardaki yerini alacak. Polisan tavan boyası 299 TL'den, Polisan Fırça çeşitleri 24,95 TL ile 59,95 TL arasında, Polisan akrilik mastik 29,95 TL'den, ahşap ayakkabılık 109 TL'den satılıyor.

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Çarşamba fırsatlarının devamında tekstil bölümünde ise kadın-erkek tshirt 179 TL'den, erkek eşofman altı 229 TL'den, erkek sweatshirt 229 TL'den satılacak. Ayrıca büyük boy valiz 599 TL TL, seyahat ve makyaj valizi 219 TL'den satışa sunulacak.