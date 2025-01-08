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YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Ocak 2025 Çarşamba 15:39 |

Sivas'ta korkutan görüntü! Ölümlerin sebebi bilinmiyor

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve ‘Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde yaşanan balık ölümleri çevre sakinlerini endişelendirdi.

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