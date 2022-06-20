Sivas'ta bulunan dev mantar Guinness Rekorlar Kitabına aday

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Sivas'ta Hüseyin Yıldırım isimli vatandaş, geçtiğimiz gün arkadaşlarıyla birlikte Navruz Yaylasında mantar aramaya çıktı. Yıldırım mantar topladığı sırada; çapı 35 ve çevresi 110 santimetre genişliğinde dev bir mantar buldu.

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Mantarı görenler şaşkınlık yaşadı. Daha önce kimsenin bu büyüklükle mantar bulmadığını söyleyen Yıldırım, dev mantarı ile Guinness Rekorlar Kitabına başvurmak istediğini söyledi.

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"Daha önceden böylesi bir mantar ile karşılaşmadık"

Mantar hakkında açıklamalarda bulunan Hüseyin Yıldırım, "Dün sabah saat 10.00 sıralarında, köyün etrafında mantar toplamaya çıkmıştım. Mantar toplarken beyaz bir cisim gördüm, yemek tabağı sandım. Yanına gittiğim de devasa mantar olduğunu anladım. Daha önceden böylesi bir mantar ile karşılaşmadık...

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Topladığımız mantarlar bundan çok küçük oluyor. Köyde bulunan yaşlılara da gösterdik daha önce böyle büyük mantar görmediklerini söylediler. Köyden bazıları fotoğraf çekip sosyal medya da paylaşmışlar. Bu mantarın çapı 35 santimetre, çevresi 110 santimetre genişliğinde" dedi.

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"Guinness rekorlar kitabına başvurmak istiyoruz"

Satmak için fiyat düşünmediğini ama Guinness rekorlar kitabına başvuracağını belirten Hüseyin Yıldırım, "Bu mantar doğada yetişen mantardır. Bu yenilebilen mantarlardan, herhangi bir hormon uygulanmamıştır dağda nasıl büyüdü ise öyledir...

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Guinness rekorlar kitabına başvurmak istiyoruz. Herhangi bir fiyat düşünmedim şu anda öyle bir fikrim yok, eğer alıcı bulunursa bir şeyler yaparız" diye konuştu.