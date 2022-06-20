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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Haziran 2022 Pazartesi 17:04

Sivas'ta bulunan dev mantar Guinness Rekorlar Kitabına aday

Sivaslı Hüseyin Yıldırım yaylada bulduğu dev mantarla Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hazırlanıyor. Mantar hakkında açıklamalarda bulunan Yıldırım 'Daha önceden böylesi bir mantar ile karşılaşmadık. Topladığımız mantarlar bundan çok küçük oluyor. Köyde bulunan yaşlılara da gösterdik daha önce böyle büyük mantar görmediklerini söylediler' dedi.

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