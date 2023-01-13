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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2023 Cuma 09:44

Sipariş veren 5 yıl bekliyor! 100 bin liradan alıcı buluyor

Sivas Halk Eğitim Merkezinde açılan kurslarda dünyaca ünlü Sivas halısı dokumacılığına yeni ustalar katılıyor. Kursiyerler tezgah başında sabırla ders alıyor, aylarca sonra halı dokuyabilir hale getiriliyor.

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