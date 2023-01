Sipariş veren 5 yıl bekliyor! 100 bin liradan alıcı buluyor

5 / 7



"Her sırası farklı duygu uyandırıyor"





Öcal, dokudukları halının her sırasında farklı bir duygu yaşadıklarını söyleyerek, "Sivas halısının ipi has yündür ve diğer halılara göre daha incedir. İpler daha ince olduğu için daha küçük ilmek atmak gerekir ve 2 kişi ancak 1 yılda bitirebilir. Halımızın bir diğer özelliği ise her sırasında farklı bir duygu uyandırıyor. İlmekler ve çözgüler çok ince olduğu için dokuduğumuz halının bir ruhu olduğunu hissediyoruz. Halıyı dokumak için tezgahın başına oturduğumuzda bize mutluluk veriyor" dedi.