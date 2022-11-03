Sınırımıza dayandı! Eve girdi mi bir daha asla çıkmıyor

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Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da büyük sorunlara yol açan, tarım arazilerini ise perişan eden böcekle ilgili ürküten bir haber geldi.

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Türkiye'de son dönemde özellikle Karadeniz'de çok sıklıkla görülen kokarca böceği Gürcistan'ın sınır köylerinde yeniden artış gösterdi.

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Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.

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Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor. Tarım yetkilileri sınırımıza dayanıp istila korkusu salan böceğe karşı harekete geçti.

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KÖKÜNÜ 20 GÜNDE KURUTUYOR

Günde yaklaşık 30 kilometre yol kat ederek tarım ürünlerini 20 günde kuruttuğu belirlenen kokarca böceğinin hızla çoğalarak sınıra dayandığı belirtildi.

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EVLERİ BASIYOR HAYATLARI ZORLAŞTIRIYOR Ürünleri perişan eden böceğin, evleri bastığı ve hem insanların hayatlarını zorlaştırıyor hem de tarladaki ekinlere zarar veriyor.

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Bölgede son yıllarda büyük tehlike oluşturan bu böcek, illerimizde telaşlı bir bekleyişe yol açtığı öğrenildi.

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ARTVİN'DE GÖRÜLDÜ

Daha önce böcekten zarar gören Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı.

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Artvin'in Camili (Macahel) köyünde ise vatandaşın başı son günlerde kokarca böceğiyle dertte.

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GÜRCİSTAN'DAN SINIRA DAYANDI

Gürcistan'ın Düzenli, Efeler, Kayalar, Uğur ve Maral köylerinde görülme sıklığı çok artan ve evleri basan kokarca böcekleri hem kokusuyla hem de görüntüsüyle insanları tedirgin ediyor.

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Ülkemizde daha önce çok az rastlanan ancak son yıllarda yeniden artış gösteren kokarca böceği sürü halinde geziyor. Bİr eve girdiği zaman bir daha çıkmıyor.

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KORNEA İLTİHABI VAKASI VAR

Böceğin şu ana kadar insana zarar vermediği görüldü ancak bazı bölgelerde kornea iltihaplanmasına yol açtığına dair vakalar bildirildi.

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TÜRKİYE'DE EN ÇOK KARADENİZ BÖLGESİNDE

Kokarca böceğinin Gürcistan sınırına dayanmasının ardından Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova'da da endişeli bir bekleyiş başladı.

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Daha önce böcekten çok çeken vatandaşlarımız, benzer bir istiladan korkuyor.

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Bu böceklerin zararsız olduğu belirtilse de yaydıkları koku nedeniyle alerjiye neden olabiliyor.

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Kokarca böceklerinin özellikleri neler?

Bu türün en önemli özelliği, sokucu, emici ağız yapısına sahip olması. Böylelikle besleneceği bitkinin içerisine bu ağız yapısı ile giriyor, salgıladığı enzimlerle bu bitkinin protein, yağ ve liflerini emerek bitkiye zarar veriyor. Özellikle tohumlarda ciddi kayıplara sebep olabiliyor.

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Özellikle Eylül sonu Ekim başı, havaların soğumaya başladığı dönemde yer arıyor. Binalardaki ısı değişimleri onları cezbediyor ve oralara gidebiliyor. Özellikle binalar daha korunaklı, evlerin içi, çatı altları, kapı arkaları, kitaplık arkaları çok ciddi saklanabileceği yerler.

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Oldukça büyük bir tür, uçarken çıkardığı ses, ayrıca dokunulduğunda ve ezildiğinde kötü bir koku yayması insanlar için hoş karşılanmıyor.

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