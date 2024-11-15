Şile'de balıkçı teknesi battı! Bir kişi kayıp

Öte yandan Mehmet Yalçın'ın eski profesyonel güreşçi olduğu ve lakabının 'Pehlivan' olduğu öğrenildi. Yalçın'ı tanıyan bir vatandaş, "Kendisi sportmen biri. Pehlivan Mehmet olarak tanırız. Her türlü arama kurtarma çalışmalarında en önce giderdi. Hatay depreminde olduğu gibi. Sabah saatlerinden bu zamana kadar haber alınamamasından dolayı şaşkınlık yaşıyoruz" dedi.