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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 16:33

Şile'de balıkçı teknesi battı! Bir kişi kayıp

Şile Limanı'nda sabah saatlerinde tekne battı, balıkçı Mehmet Yalçın kayboldu. Ekiplerin kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.