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YAŞAM
Eklenme tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 10:04 |

Silah kaçakçılarına dron destekli operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından dron destekli düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda mühimmat ve uyuşturucu madde ile çalıntı malzeme ele geçirildi.

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