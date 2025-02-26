Silah kaçakçılarına dron destekli operasyon! 23 kişi gözaltına alındı

Dron destekli operasyonda 3 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 11 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör, 2 bin 683 adet farklı çap ve ebatlarda fişek, 1 adet balistik yelek, 740 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 buçuk gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu içme düzeneği ve içerisinde 100 mililitre sıvı madde, 2 adet çalıntı ve 1 adet şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.