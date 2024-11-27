Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,6568
  • 36,4524
  • 2951.89

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 12:23

Siirtli taksicinin kelebek tutkusu bilime katkı sunuyor

Siirt'te taksicilik yapan Nihat Kaymaz, bugüne kadar 220 kelebek türünü fotoğrafladı.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.