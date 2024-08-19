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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 17:25

Sıcaktan bunalanlar soluğu burada alıyor! 3 ilin sınırları içinde

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.