Sıcaktan bunalanlar soluğu burada alıyor! 3 ilin sınırları içinde

"Böyle bir güzelliği ilk defa görüyorum"





Arkadaşlarıyla kanyona gelen Dicle Akıncı, kanyondaki doğal güzelliklerin kendilerini büyülediğini söyledi.





Sıcak havanın etkili olduğu yaz aylarında, kanyonun serinlemek için iyi bir rota olduğunu anlatan Akıncı, şunları kaydetti:





"Kesinlikle buranın keşfedilmesi gerekiyor. Doğanın eşsiz bir gücü var. Burayı görmek için dağlık ve ormanlık alanlardan zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşün sonunda doğa harikası bir yerle karşılaştık. Daha önce birçok yer gezdik ama böyle bir güzelliği ilk defa görüyorum. Bu coğrafyadaki muazzam güzellikteki yerleri görme fırsatı elde ettiğimiz için mutluyuz. Hava çok sıcak ve bunaltıcı. Arkadaşlarımızla temiz ve serin suyun keyfini çıkardık. Herkesin görmesi gereken yerlerden biri."