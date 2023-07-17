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YAŞAM
Eklenme tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 12:33

Sıcaktan bunalan mandalar çareyi çamur banyosunda buldu! Türkiye'de görüntülendi

Sivas'ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları mandaları da bunalttı. Serinlemek için sulak alan arayan mandalar çareyi çamur banyosu yapmakta buldu. Mandaların serinlemek için yaptığı çamur banyosu drone ile havadan görüntüledi.

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