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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 17:21

Sıcaktan bunalan esnaf ağaç dibine sulu klima kurdu

Mardin'in Midyat ilçesinde 40 dereceye yaklaşan sıcaklıktan bunalan esnaf Beşir Akpınar, iş yerinin önüne sulu klima kurdu. Bu sene aşırı sıcaklıklar görüldüğünü belirten Akpınar, 'Seyyar klima, sulu çalışıyor. Burada ağacın dibine koyduk. Millet hem serinliyor hem de gelen müşterilerimiz sıcaktan dolayı oturup çayını, kahvesini içiyor' dedi.

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