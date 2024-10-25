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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 12:32

Sıcak hava balonu uçuşlarına ev sahipliği yapacak! Dünyanın en uzun kanyonları arasında

Dünyanın en uzun kanyonları arasında yer alan Uşak'taki Ulubey Kanyonu, yeni yılda sıcak hava balonu uçuşlarına ev sahipliği yapacak.