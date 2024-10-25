Sıcak hava balonu uçuşlarına ev sahipliği yapacak! Dünyanın en uzun kanyonları arasında

Sıcak hava balonu uçuşlarıyla ilçedeki turizm potansiyelinin daha da artacağına inandığını ifade eden Koçlu, "Tüm hazırlıklarımız hemen hemen tamamlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bizden son bir rapor istemişti. Sonucu da elimize ulaştı. Herhangi bir olumsuzluk yok. 2025 yılında Ulubey Kanyonu'nda balon uçuşları olacak." diye konuştu.