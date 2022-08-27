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YAŞAM
Eklenme tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 17:11

Sıcak hava balonu deneme uçuşu yapıldı! Ordu'da yayla turizmini canlandıracak

Ordu'nun menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda sıcak hava balonu deneme uçuşu gerçekleştirildi.

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