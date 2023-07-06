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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 12:56

Sezonun ilk caretta caretta yavruları yuvadan çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme sahilinde, yumurtadan çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma serüveni başladı.

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