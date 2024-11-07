Seyir halindeyken alev alev yandı! Şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi

Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden 10 HF 275 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 15.00 sıralarında, dumanlar yükseldi.
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Muğla-Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi.
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Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.
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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.