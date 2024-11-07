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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Kasım 2024 Perşembe 16:09

Seyir halindeyken alev alev yandı! Şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi

Muğla'da, seyir halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, yangında kullanılamaz hale geldi.

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