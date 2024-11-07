Seyir halindeyken alev alev yandı! Şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi

Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.