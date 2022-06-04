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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Haziran 2022 Cumartesi 13:53

Servet değerinde! 'Arı sütü'nün gramı 15, kilosu 15 bin TL

İlaç ve kozmetik sektöründe kullanılan ve vücuttaki ölü hücreleri canlandırdığı düşünülen servet değerindeki ‘arı sütü'nün gramı 15, kilosu ise 15 bin TL'den satılıyor.

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