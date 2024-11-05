Sert kayaya çarptı! Boğayı rahatsız etmenin bedeli ağır oldu

Nehir kıyısında botu ile jaguar avına çıkan Kim, nehir kenarında anakondanın timsaha dolandığını, timsahın ise yaklaşık 40 dakika süren bir mücadele sonrası anakondadan kurtulabildiğini söyledi.
Avcı Kim, uzun mücadele sonrası timsahı yenemeyeceğini anlayan yılanın süzülerek deliğine gittiğini gittiğini belirtti.
Gördüğü manzara karşısında ağzı açık kalan Kim hayatında ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını söyledi.
Avcı adam, normalde bir anakonda için timsahı sıkıp öldürmenin bir kaç dakika sürdüğünü, fakat yılan 40 dakika sonunda başarılı olamayınca yorgun düştüğünü ve bu nedenle mücadeleyi bıraktığını söyledi.
Bir ırmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan pitbullar boğayı önce rahatsız ediyor. İki köpek boğanın etrafında dönerek burnundan ısırmaya çalışıyor...
Ama boğa kıvrak bir hareketle bir köpekten kurtuluyor. Kafa darbesi alan pitbull cinsi köpek havada süzülüyor.
İşte doğanın en vahşi yüzünü ortaya koyan ilginç anlar
Çalıların arasında pusuya yatan aslan tek sandığı bufalonun üzerine atladı. Fakat durum hiç sandığı gibi olmadı.
Aslanların sürü ile saldırdığı bilinirken bu defa aslan tek başına saldırmayı denedi ancak işler çok farklı bir hale geldi.
Yere düştüğünde bile mücadeleyi bırakıp kaçması gerekirken o bunu yapmadı ve hala saldırmaya devam etti.
Bir su aygırı sürüsü içindeki yavruyu gözüne kestiren timsah, kestirme olarak diğer su aygırlarının üzerinde yürüyerek avına yaklaşmaya başladı. Ancak kızgın su aygırları, timsaha bu şansı tanımadı.
Timsahın bu son hatası, Çek fotoğrafçı Vaclav Silha tarafından görüntülendi. Olay Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı'ndan geçen Nil Nehri'nde yaşandı.
Su aygırları, yavrularının tehdit altında olduğunu düşündüğünde çok saldırganlaşıyor. Hantal görüntülerine rağmen, en 'asabi' hayvanlardan olan su aygırları, çenelerinin arasına aldıkları düşmanlarına birkaç tona varan basınç uygulayıp adeta kemiklerini öğütebiliyorlar.
Daha önce Uganda'daki Murchison Falls Ulusal Parkı'nın sakinlerinden olan 3 tonluk su aygırı yemek yerken kendisini rahatsız eden bakıcısını nefesini kesene kadar kovalamıştı.
Ölümcül timsahları bile etkisiz hale getirebilecek kadar büyük dişlere sahip olan su aygırının elinden zor kurtulan bakıcı, acemiliğini bu kez ucuz atlattı.
Fotoğrafçı Slater Moore Newport Beach sahilinde rastlanmadık bir görüntü yakalamayı başardı. Bir deniz aslanı yakaladığı köpekbalığını yakalayıp, yedi...
Her ne kadar köpekbalıklarının büyük olmaması bu saldırıyı normal gösterse de ilk kez böyle bir olay görüntülendi.
Vahşi doğada hayatta kalmak zor. Av ve avcı konumundaki canlılar arasındaki mücadelelerde zaman zaman insanoğlunu şaşırtan olaylar gerçekleşebiliyor...
Zebra sürüsünün arasına dalan aslan, yakaladığı avıyla uzun süre savaştıktan sonra beklenmedik bir olay gerçekleşti...
Kendisinden iki kat büyük zebrayı bir türlü devirmeyi başaramayan aslan, avının kendisini ısırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.
Dişi bir kaplanın saldırısına uğrayan geyik, 15 dakika boyunca bu saldırıya direndi ama en sonunda pes etti.
Tuzağına düşürdüğü yavru ceylanı annesinin gözleri önünde yiyen kaya pitonu kameralara böyle yansıdı.
Kanada'nın en batısındaki Vancouver Adasında'daki Spider gölünü ziyaret eden Lisa Bell bu görüntüleri çekti.
Afrika'da fil ile bufalo arasında ilginç anlar yaşandı. Bulfaloyu öldürmeden önce yerden kaldırdı...
Aslan pençeleriyle timsahı tokatlasa da iki taraf birbirine saldırmak yerine birbirlerine kollama yolunu seçti.
Vahşi yaşam fotoğrafçısı Roel van Muiden tarafından Güney Afrika'da çekilen bu kareler görenlerin yüreklerini burktu...
Çamura saplanmış zebra yavrusu kurtarmak isteyen su aygırı zebrayı boynuzlarıyla havaya kaldırarak çamurdan kurtarıyor fakat...
Aslan sürüsünün ortasında kalan genç bir fil yaklaşık 30 dakika süren ölüm kalım mücadelesini kaybetti.
Zimbabve Hwange Milli Parkı'nda su içen filin etrafını çeviren aslanlar yere indirdikleri fili parçaladı.
Filin tek başına olmasını fırsat bilen aslanlar için kolay bir av olan fil, kurtulmak için mücadele etti, ama başaramadı.
Güney Afrika'da Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen bu görüntülerde erkek aslanın karizmayı çizdirdiği anlar işte böyle görüntülendi.
Dişi aslanla çiftleşmek için yanına gelen erkek aslan, aldığı tepki karşısında ne yapacağını bilemedi.
Sürü halinde gezen ve insafsızca yırtıcı olarak bilinen sırtlan ve köpek bu kez karşı karşıya geldi.
Köpekbalığı ve timsah karşı karşıya gelse ne olur? Bu sorunun cevabını asla bulamayacağız derken turist Andrew Paice, kız arkadaşıyla Adelaide Nehri'nde gezinti yaparken bu görüntüleri çekti.
Nehirde ilerlerken yaklaşık 5,5 metre boyundaki dev timsahla bir boğa köpekbalığının nefes kesen mücadelesini fotoğraflamayı başardılar.
Önce timsahın bir balık yakaladığını düşünen Andrew sonradan dikkatli bakınca bunun bir köpekbalığı olduğunu fark edip hemen fotoğraf makinesine sarıldı.
Brutus'un bölgesi olarak bilinen yerde köpekbalığıyla karşılaşan turistler, mücadelenin sonucunu ne yazık ki göremediler, timsah balığı yedi mi yoksa balık kaçabildi mi? Bu sorunun cevabı bir süre daha bekleyecek gibi duruyor.
Kendilerine av olarak seçtikleri kirpiye bir türlü yaklaşamayan yavrular ne yapacaklarını bilemedi...
Tek bir yavru aslan kirpiye yaklaşmaya çalışınca olan oldu ve kirpi dikeniyle acı bir tecrübe sonucu tanışmış oldu...
Aç timsah suda yakaladığı bir balığı anında ağzına atıp yutmaya çalışırken yanında bulunan bir leylek balığın kafasını kapmaya çalışınca olan oldu.
Namibya'nın deniz kıyısındaki Dorob Ulusal Parkı'nda olan 500 yosun martısı yeni doğmuş Kap kürklü fok yavrularının gözlerini çıkarmaya çalışıyor.
Kanada, Ottawa'daki Carleton Üniversitesi'nden araştırmacılar: "Martıların bu davranışı bizler için vahşet içerse de bilim açısından oldukça yeni bir buluş," diyor. Araştırma görevlisi olan Austin Gallagher konuyla ilgili "Bu daha önce hiç gözlemlenmemiş bir saldırı yöntemi. Midenizin kaldırması çok zor; saldırı sonrası foklar çılgına dönüyor ve çok rahatsız edici bir görüntü ve gürültü ortaya çıkıyor. Daha sonra annesini bulamayan ve etraftaki tehlikeleri de göremeyen bu bebek foklara diğer martılar da saldırmaya başlıyor." diyor.
Olaya martılar açısından yaklaştığımızda aslına bakılırsa bu çok başarılı bir saldırma taktiği. Gözlemlenen saldırıların neredeyse yarısında martılar başarılı bir şekilde bebek fokların gözlerini yemeyi başarmış. Bu noktadan sonra diğer martılar da saldırıya katılarak bebek fokların karın bölgelerini yemeye başlamış.
Yeni doğan fok yavrularının yüzemediğini ifade eden araştırmacılar martıların bu yeni taktiğinin onları daha da acizleştirdiğini ifade etti.
Araştırmacılar martıların bu yeni geliştirdiği avlanma tekniğinin kap kürklü fok sayısındaki artıştan sonra başladığını ifade etti.
Kış aylarında 20 bin ila 80 bin arası olan martılar bu bölgeye geldiklerinde hem çiftleşiyor hem de taze besin kaynağı buluyor.
Minik kaplumbağa dev anakondaya sonuna direndi ve sert kabuğu sayesinde ölümden kurtuldu. Bir anda suyun içinde hamle yapan kaplumbağa yem olmaktan kıl payı kurtuldu.
Yaban hayatı fotoğrafçısı Kathleen Reeder Güney Afrika'da aslanları izlerken ilginç bir anı yakaladı.
Aslana av oldu!
Açık alanda aslan sürüsüne yakalanan bal porsuğu, etrafını çeviren aslanlarla tam 30 dakika boyunca mücadele etti.
Bu süre içerisinde aslan sürüsünü zaman zaman kovalayan bal porsuğu, en sonunda teslim olmak zorunda kaldı.