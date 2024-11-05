Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,3511
  • 37,4615
  • 3024.6
  • 8665.55

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2024 Salı 11:07

Sert kayaya çarptı! Boğayı rahatsız etmenin bedeli ağır oldu

Bir ırmak kenarında otlayan boğanın yanına yaklaşan pitbull hayatının en büyük hatasını yapmış oldu