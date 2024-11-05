Sert kayaya çarptı! Boğayı rahatsız etmenin bedeli ağır oldu

Kanada, Ottawa'daki Carleton Üniversitesi'nden araştırmacılar: "Martıların bu davranışı bizler için vahşet içerse de bilim açısından oldukça yeni bir buluş," diyor. Araştırma görevlisi olan Austin Gallagher konuyla ilgili "Bu daha önce hiç gözlemlenmemiş bir saldırı yöntemi. Midenizin kaldırması çok zor; saldırı sonrası foklar çılgına dönüyor ve çok rahatsız edici bir görüntü ve gürültü ortaya çıkıyor. Daha sonra annesini bulamayan ve etraftaki tehlikeleri de göremeyen bu bebek foklara diğer martılar da saldırmaya başlıyor." diyor.