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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Ekim 2022 Salı 13:56

Serebral palsi hastası, burnuyla kitap yazdı! Azmin zaferi

İzmir'in Balçova ilçesinde oturan serebral palsi hastası 49 yaşındaki Sema Yılmazgil, burnunun ucuyla tabletin ekranına dokunarak yazdığı 'Sevginin Gücü' adlı çocuk kitabını tamamladı.

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