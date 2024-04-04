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YAŞAM
Eklenme tarihi: 4 Nisan 2024 Perşembe 10:48

Selimiye Camisi'nin önemli figürlerinden! 'Ters lale'nin Edirne'de yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin önemli figürlerinden 'ters lale'nin Edirne'de yetiştirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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