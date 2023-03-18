Selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarıldı! Havadan görüntülendi

Şiddetli sağanağın ardından dere taşkınları sonucu yaşanan selin etkili olduğu noktalardan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta su ve çamurun önemli bölümü tahliye edildi.

Otoparkta bulunan 252 araç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı BELSAN AŞ, polis, itfaiye ve AFAD ekiplerince yaklaşık 30 saat süren çalışmanın ardından forkliftle dışarıya taşındı.

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Fotoğraflama ve kayıt işlemi yapılan araçlar, çekicilerle polis eşliğinde yediemin otoparkları ve müzenin önünde bulunan açık alana götürüldü.