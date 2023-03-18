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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 16:31

Selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarıldı! Havadan görüntülendi

Şanlıurfa'da, 15 Mart'ta yaşanan selde suyla dolan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi yanındaki kapalı otoparkta bulunan 252 araç, dışarı çıkarıldı. Fotoğraflama ve kayıt işlemi yapılan araçlar, müzenin önünde bulunan açık alana götürüldü.

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