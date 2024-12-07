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YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Aralık 2024 Cumartesi 09:31

Sekiz kişi bir yılda onardı! Tarihi Hereke halısı Hollanda'ya uğurlandı

Osmanlı döneminde Hollanda'nın Lahey kentinde Uluslararası Adalet Divanı olarak hizmet veren Barış Sarayı'na hediye edilen Hereke halısının, Aksaray'da yaklaşık 1 yıl süren restorasyonu tamamlandı. Burada, 8 kişilik ekipçe restorasyonu tamamlanan ve ahşaptan yapılan bir malzemeyle korumaya alınan halı, restorasyonunda görev alan ustalar tarafından tıra yüklendi. Tır daha sonra arkasından su dökülerek, Hollanda'ya uğurlandı.

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