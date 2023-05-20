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YAŞAM
Eklenme tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 17:19

Sekiz bin 200 yıllık tarım objeleriyle insanlık tarihine ışık tutuyor

Kırklareli Müzesi'nde sergilenen eserlerin yarıdan fazlasını Anadolu'dan Trakya'ya gelen insanların 8 bin 200 yıllık köy yaşamında ve tarımda kullandığı objeler oluşturuyor. Müze, tahnitlerin yer aldığı tabiat köşesi, folklorik unsurların yansıtıldığı bölümleri, buzul çağından Roma'ya, Traklar'dan Geç Osmanlı dönemi eserleriyle ziyaretçi çekiyor.

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