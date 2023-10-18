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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Ekim 2023 Çarşamba 09:07

Şehidin vasiyeti yerine getirildi! Cami ve Kur'an kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde 2019'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti üzerine, Bitlis'in Ahlat ilçesi yaptırılan cami ve Kur'an kursu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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