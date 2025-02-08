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Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Şubat 2025 Cumartesi 15:03 |

Seferihisar'da korkutan görüntü! Deniz yaklaşık 200 metre çekildi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 200 metre çekildi.

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