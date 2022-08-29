SAT komandoları engellilerle Marmara Denizi'nde dalış yaptı

Bağcılar Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Beykoz'daki SAT Grup Komutanlığı'nda etkinlik düzenlendi. Etkinlik için görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerleri, SAT Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Özdemir, "Tarihini bilmeyen ulusların geleceği yoktur. Bu anlamda tarihimizi her zaman anmak ve tarihi anlamdaki kahramanlarımızın da gençlerimize, ülkemize, geleceğimize iyi anlatılmasını hedefliyoruz." dedi.

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Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere şehitleri saygı, minnet ve rahmetle anan, gazilere de şükranlarını sunan Kireçtepe, şunları kaydetti:





"Denize ve su altına gönül veren misafirlerimiz, Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatmak isterim. 'Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu en kısa zamanda başarmalıyız." Bu milli ülkü doğrultusunda bugün tüm engelleri aşarak yanımızda bulunan değerli dalgıç arkadaşlarımıza Büyük Zafer'in yüzüncü yılı anısına çok güzel bir dalış gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu cesareti gösteren tüm dalgıç arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bu dalışta 100. yıl anısına tam 100 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını su altında açarak bir ilki gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."