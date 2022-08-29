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YAŞAM
Eklenme tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:43

SAT komandoları engellilerle Marmara Denizi'nde dalış yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte engelliler ve SAT komandoları Marmara Denizi'nde 'Zafer dalışı' gerçekleştirdi.

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